مركز طبرق الطّبي : نجاح عمليّات “زراعة قرنية” في مصر عبر لجنة العلاج بالمركز

طبرق 20 يونيو 2019 (وال)- كشفت اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج بمركز طبرق الطبي، عن إرسال عدد “10” حالات لجمهورية مصر العربية، لغرض إجراء عمليات جراحية لزراعة القرنية.

وأوضحت اللجنة المركزية بالمركز أن المرضى من المدن الآتية:- (طبرق، درنة، البيضاء، شحات، مسّه، مرتوبة.)

وأكّد الدكتور المرافق للمرضى أسامة العميري، نجاح عدد “9” عمليات زراعة قرنية، وأن العمليات أجريت بمستشفيات متخصصة بجراحة وطب العيون في مصر.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج بالمركز الدكتور فرج الجالي، أن اللجنة مستمرة في إرسال المرضى لإجراء مثل هذه العمليات في الفترات القادمة، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المرضى “50” حالة من مختلف المدن والمناطق التابعة للجنة. (وال – طبرق) ر س/ ر ت

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