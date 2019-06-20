ختام حملة تبرع بالدم تحت شعار ” تبرعك ينقذ الكثير” ببلدية درنة

درنة 20 يونيو 2019 (وال)- اختتمت مؤسسة بوادر التنموية ببلدية درنة، حملتها الثانية لتبرع بالدم تحت شعار ” تبرعك ينقذ الكثير”.

هذا وشارك في إعداد الحملة التي تعتبر الثانية بعد الأولى التي أطلقت ببلدية بنغازي، المجلس البلدي درنة، ومستشفى الوحدة العلاجي، والهلال الأحمر الليبي، وفريق أفق للتوعية بدرنة.

حيث انطلقت فعّاليات هذه الحملة في 14 يونيو، وهو يوافق اليوم العالمي للتبرع بالدم، واستمرت حتى 18 من يونيو الحالي، لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية التبرع بالدم، والتسجيل في منظومة التبرع بالدم الذي توفرها شبكة اتصالات المدار الجديد، والتي تُوفر المتبرعين بالدم لكل محتاج عبر طلب الرقم المجاني *191#.

والحملة تضمنت تركيب لافتات في طرق وشوارع مدينة درنة، إلى جانب توزيع كتيبات توعية مع الجهات المشاركة في الحملة، كما نُظمت محاضرة توعية بالخصوص، بالتعاون مع جامعة عمر المختار فرع درنة، والمسرح الوطني درنة، وحاولت المؤسسة من خلال هذه الأنشطة، رفع الوعي بأهمية التبرع بالدم الذي قد يُنقذ حياة إنسان محتاج. (وال- درنة) ر ت

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