قامت الحكومة الموقتة، اليوم الخميس، بإرسال قافلة إغاثة إلى النازحين من السيول في مدينة غات.

وزارت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة، الدكتورة فتحية حامد، المدينة لمتابعة تسليم المساعدات.

وفي سياق متصل، التقت الوزيرة، اليوم الخميس، ناشطات من مؤسسات المجتمع المدني في غات، وأكدت لهن حرصها على دعم المرأة في محنتها، وتوصيل المساعدات إلى كافة المحتاجين في المدينة.

