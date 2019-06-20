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الهلال الأحمر توكرة يُجري كشفًا طبيًا على المهاجرين بمركز الإيواء طلميثة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طلميثة 20 يونيو 2019 (وال)- قام فريق طبي تابع للهلال الأحمر الليبي فرع توكرة، بزيارة لمركز إيواء المهاجرين في منطقة طلميثة شرقي بنغازي.

وقال منسق الصحة والهجرة غير الشرعية بالهلال الأحمر فرع توكرة ونيس الدينالي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن الفريق الطبي أجرى كشفا طبيا للمهاجرين في المركز، وذلك ضمن الإطار الإنساني والتطوعي والحياد.

وأضاف الدينالي، أن الفريق الطبي تمكن من إنهاء الكشف الطبي وتقديم العلاج لكافة المرضى من المهاجرين من مختلف الجنسيات. (وال- طلميثة) ر ت

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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