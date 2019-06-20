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وزارة السياحة تدعو لإيواء النازحين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت وزارة السياحة بحكومة الوفاق عبر صفحتها على فيسبوك نداءها لمديري الفنادق والقرى السياحية بجميع المدن بالمنطقة الغربية بفتح أبواب الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية أمام العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات في طرابلس ومحيطها.

وطالبت الوزارة كافة المرافق السياحية التابعة لها بالتعاون و”مد يد العون” لمساعدة المتضريين أسوة بمؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر، وكانت قد أصدرت تعميما بذلك في الرابع عشر من أبريل الماضي.
وتشهد تخوم طرابلس اشتباكات بين الجيش الوطني وقوات تابعة لحكومة الوفاق منذ الرابع من إبريل الماضي حيث طالت الاشتباكات مناطق سكنية وتسببت بمقتل أكثر من 600 شخص وتشريد آلاف الأسر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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