اجتماع موسع ببلدية أجدابيا تحت شعار “أجدابيا .. أفعال لا أقوال”

أجدابيا 20 يونيو 2019 (وال)- عقد ببلدية أجدابيا، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة كل ما يتعلق بمدينة أجدابيا الضرورية والهامة والتي تمس المواطن بالدرجة الأولى.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، كلا من النائب إدريس عبد الله المغربي، وعميد بلدية أجدابيا، ومدير أمن أجدابيا، والمشايخ والأعيان والخبرات في مختلف المجالات من مدينة أجدابيا.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع حزمة من المواضيع بينها البني التحتية، والمواصلات والطرق، والصرف الصحي، والمنشآت الخدمية والحيوية وتطويرها وترميمها وصيانتها.

وقال النائب إدريس عبد الله المغربي – في كلمته – خلال الاجتماع إن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ودولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، أكدوا دعمهم لبلدية أجدابيا، لتنال استقرارها وتزهو بتنمية مشاريعها.

وأكد المغربي قائلا “جاء وقت الفعل والعمل وأجدابيا تحتاج لبذل المزيد من الهمم والجهد، ليرى المواطن بعينيه لمسات التغيير الايجابي لمدينة أجدابيا”.

وبدوره، قال المستشار الإعلامي لفخامة رئيس مجلس النواب عبد الحميد صافي إن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أكد نيته دعم بلدية أجدابيا، التي عانت الويلات وتحملت عديد الصعاب.

وأكد المجتمعون أن بلدية أجدابيا تحتاج “لأفعال لا لأقوال”، كما تم الاتفاق على وضع خطة زمنية محددة، وأهداف واضحة لبدء العمل فعليًا في توفير أهم الضروريات التي يحتاجها المواطن في أجدابيا في وقت قصير.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مختصة، للإشراف على تنفيذ كافة المشاريع المُناط البدء فيها خلال الفترة القليلة القادمة. (وال- أجدابيا) ر ت

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