التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بوزيرة خارجية النرويج اريكسون سوريد على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات المنعقد في أوسلو ضمن سلسلة لقاءات مع مجموعة من الشخصيات المشاركة.

وبحث سلامة مع سوريد أخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمساعي لوقف إطلاق النار.

