ويليامز تلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات

التقت ستيفاني ويليامز، نائب المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الخميس، بكل من وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش ومفوض السلم في الاتحاد الافريقي اسماعيل الشرقي ورئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلى.

وكان سلامة التقى صباح اليوم، بوزيرة خارجية النرويج اريكسون سوريد على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات المنعقد في أوسلو ضمن سلسلة لقاءات مع مجموعة من الشخصيات المشاركة.

