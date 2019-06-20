تكثّيف الجهود لتزويد مناطق الجبل الغربي بالوقود

أكدت مصادر من شركة البريقة لتسويق النفط على تمكنها من إيصال الوقود إلى مناطق الجبل الغربي بعد انقطاعٍ أستمر لمدة تزيد عن شهرين بسبب التوترات الامنية وتم ذلك بالتنسيق مع لجنة الطوارئ والجهات المختصة من خلال عمداء بلديات للمناطق الجبلية.

وبدأت عملية التزويد يوم 17 يونيو 2019م من مستودع الزاوية النفطي إلي محطات التوزيع التي تم اختيارها مسبقا والتي تتسم بالمصداقية في عمليات توزيع الوقود.

وأضافت شركة البريقة لتسويق النفط على أنها ستستمرّ في أداء مهمتها المتمثلة في توفير الوقود للسوق المحلي، كما تطالب شركات التوزيع بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية أمام الوطن والمواطن وذلك من خلال متابعة المحطات التابعة لها بشكل عام والتأكد من عملها بشكل منظّم خلال ساعات الدوام الرسمي، خصوصاً في المناطق التي تعاني من المختنقات والازدحام.

وتشدّد على الشركات بضرورة تزويد كافة محطاتها بمولدات كهربائية في ظلّ إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وذلك لضمان تزويد الوقود والحفاظ على سير الحياة العامة بشكل طبيعي.

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