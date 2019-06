صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الخميس، بأن السبيل إلى ضمان استقرار الدولة الليبية يمرَ عبر الحفاظ على وحدة قطاع النفط والتقيد بالقانون الدَولي.

وسلَط صنع الله الضوء على التأثير المباشر للصراع القائم في ليبيا على قطاع النفط خاصة وعلى البلاد بشكل عام، وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى أوسلو السنوي في النرويج، وهو ملتقى يجمع الوسطاء في النزاعات ويقام باستضافته كل من مركز الحوار الإنساني ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية.

ووفقا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة فإن “انهيار قطاع النفط سيؤدي بلا شكَ إلى أزمة إنسانية”، وأضاف قائلا:” تتعرّض المؤسسة الوطنية لهجمات مباشرة وأخرى عبر شبكة الإنترنت، وانه من غير المقبول أن يكون عمال القطاع عرضة للمخاطر التي يفرضها أولئك الذين يستخدمون منشآتنا لأغراض عسكرية.”

The post صنع الله: انهيار قطاع النفط سيؤدي إلى أزمة إنسانية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية