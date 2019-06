رئيس ديوان المحاسبة يطالب بزيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم

خاطب رئيس ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب الدكتور عمر عبدربه صالح، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية والتخطيط، يطالبهم زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم، قائلا: «أضحت واجبة الاستحقاق وحائزة لقوة ما نص عليه أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب» .

وأشار إلى طلب الالتماس المقدم من قبل نقيب عام المعلمين بدولة ليبيا بالعمل على إثراء شريحة المعلمين بتحفيز مرتباتهم المقررة قانوناً بزيادتها.

