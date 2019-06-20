سلامة يحمل الملف الليبي إلى أوسلو

بحث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع وزيرة خارجية النرويج اريكسون سوريد آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمساعي لوقف إطلاق النار.

وجاء هذا اللقاء على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات المنعقد في أوسلو، ضمن سلسلة لـقاءات مع مجموعة من الشخصيات المشاركة.

كما التقى المبعوث الأممي ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز بكل من وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش ومفوض السلم في الاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقي ورئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلى، لتباحث آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا.

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