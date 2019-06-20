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سلامة يحمل الملف الليبي إلى أوسلو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع وزيرة خارجية النرويج اريكسون سوريد آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمساعي لوقف إطلاق النار.

وجاء هذا اللقاء على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات المنعقد في أوسلو، ضمن سلسلة لـقاءات مع مجموعة من الشخصيات المشاركة.

كما التقى المبعوث الأممي ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز بكل من وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش ومفوض السلم في الاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقي ورئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلى، لتباحث آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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