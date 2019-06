هيأة السياحة تجدد دعوتها للفنادق والقرى السياحية بفتح أبوابها أمام النازحين

المتوسط

جددت الهيأة العامة للسياحة، اليوم الخميس، دعوة مديري الفنادق والقرى السياحية بجميع المدن في المنطقة الغربية، بفتح أبوابها لإيواء العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات في طرابلس وتقديم كافة المساعدات الممكنة لهم.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس الهيأة العامة للسياحة خضير بشير مالك مديري الفنادق والمدن السياحية، أشار فيه إلى ضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر الليبي والجهات الإدارية والمرافق الصحية المختصة.

