معيتيق يبحث مع بومطاري خطوات تنفيذ الترتيبات المالية للسنة الجارية

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معتيق، مع وزير المالية المفوض فرج بومطاري، اليوم الخميس، الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ الترتيبات المالية المعتمدة للسنة المالية الحالية.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن بومطاري أكد أن الإدارات والمصالح التابعة للوزارة تقوم بتنفيذ الإصلاحات والسياسات المالية والاقتصادية التي ستسهم في الحفاظ على الوضع المالي للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها.

