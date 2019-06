وقعت بلدية بني وليد، اتفاقا، الخميس، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعلق بصيانة عدد من المدارس داخل بلدية بني وليد والمدارس المستهدفة بالصيانة، وهي مدرسة عمر بن الخطاب، ومدرسة الساعدي الطبولي، ومدرسة القدس، ومدرسة السلام، مدرسة الأمل.

The post بلدي بني وليد يوقع اتفاقاً مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية