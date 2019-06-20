كرموس: ما يحدث في العاصمة طرابلس هو إعتداء على الشرعية

ليبيا – انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس اجتماع دول الجوار الأخير بشأن ليبيا.

كرموس إعتبر في تصريح خاص لموقع “المختار العربي” أمس الأربعاء أن اجتماع دول الجوار في تونس بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لم يأت بجديد ولم يقدم حلا للازمة الليبية لأنه من ناحية يعترف بحكومة الوفاق كحكومة ومن ناحية أخرى لا يقر بأن ما يحدث في العاصمة هو ما وصفه بـ”اعتداء على الشرعية” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ومن ثم فإن عدم تسمية الأشياء بمسمياتها لن يضع العجلة على الطريق كما هو حال جامعة الدول العربية التي هي أيضا نهجت نفس النهج،على حد تعبيره.

وقال عضو المجلس الاستشاري إن بيان الاجتماع الثلاثي لم يضع حلاً للأزمة الليبية،واصفاً بيان الاجتماع الثلاثي بـ “الهش”، مُشبهاً إياه “بتصريحات أغلب الدول الإقليمية التي تدعم حكومة الوفاق وفي نفس الوقت تقدم الدعم للجيش في حربه على طرابلس”.

يُشار إلى أن دول جوار ليبيا بمشاركة مصر والجزائر وتونس اجتماعات في تونس يوم الـ 12 من الشهر الجاري حيث أكد المشاركون رفض التدخل الخارجي بالشأن الليبي وأهمية حفظ سلامة البلاد ووحدة أراضيها.

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