6 طائرات جزائرية محملة بمساعدات إنسانية تستعد للهبوط في ليبيا غدا

المتوسط

تستعد 6 طائرات عسكرية محملة بالمساعدات الإنسانية العاجلة، للانطلاق غدا الجمعة من مطار “جانت” بولاية “إليزي” الجزائرية إلى ليبيا، تمهيدا لإرسال حمولتها لسكان مدينة غات الذين تضرروا جراء السيول.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن 4 طائرات عسكرية وصلت اليوم الخميس، إلى مطار “جانت” مُحملة بمساعدات إنسانية، فيما تصل طائرتان أخريان غدا الجمعة، وتشمل المساعدات التي تكفلت بها وزارة الداخلية الجزائرية 2000 طرد غذائي بمجموع 77 طن و18 طن من المياه المعدنية وكميات من الأدوية و2000 فراش وأغطية ومولدين كهربائيين اثنين و16 مضخة مائية وخيم وأغراض أخرى.

