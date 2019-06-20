شيخ الأزهر : نعمل على دعم ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة ومواجهة العنف والإرهاب

ليبيا – قال التقى شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب إن الأزهر يدعم بقوة الجهود الحثيثة الداعية للم شمل المجتمع الليبي، مندداً بالتدخلات الخارجية التى تقوم بها بعض الحكومات والتى كان لها أثر كبير فى بث روح الفرقة بين أبناء الشعب.

الإمام الأكبر ناشد وفقاً لصحيفة “الأهرام” المصرية خلال استقباله أمس الأربعاء وفد من القبائل الليبية، تلك الحكومات بما تبقى لديها من قيم أن تتوقف عن التدخل فى الشؤون الداخلية الليبية،

وبيّن أن جهود الأزهر لدعم ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة ومواجهة العنف والإرهاب تأتي فى إطار المسؤولية التى يحملها على عاتقه منذ أكثر من ألف عام للحفاظ على وسطية الإسلام ونشر تعاليمه السمحة لدى كل أبناء المسلمين فى العالم.

وأضاف أن الأزهر حريص على تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة العلمية والفكرية لأبناء الشعب، مشيراً إلى أن الأزهر صمم برنامج لتدريب الأئمة والوعاظ الليبيين على مواجهة الفكر المتطرف والتحديات المختلفة التى تواجه المجتمع الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية