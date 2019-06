جرت في العاصمة الايطالية روما، جولة من المفاوضات الفنية بين الطرف الليبي الذي تمثل في وفد حكومي برئاسة وزارة العدل والطرف الايطالي برئاسة مدير مكتب التعاون الدولي بالإدارة العامة للعدل الجنائي بوزارة العدل الايطالية ستيفنو اوبيليو.

وكان الغرض من هذه المفاوضات التباحث والاتفاق بشأن الصياغة النهائية لنص مشروع اتفاقية لنقل محكومين بعقوبات سالبة للحرية يتم بموجبها تنظيم تبادل المحكومين بين الدولتين الليبية والايطالية.

وقد كللت هذه المفاوضات بالنجاح حيث تم اعتماد محضر الاجتماع النهائي بين وزارتي العدل الليبية، والايطالية وذلك بحضور سفير ليبيا لدى الجمهورية الايطالية.

فيما سيتم التخاطب عن طريق وزارة الخارجية الليبية والسفارة الليبية بروما في الفترة القريبة القادمة بشأن تحديد مكان وزمن لإتمام مراسم التوقيع علي الاتفاقية في صورتها النهائية في أقرب الآجال.

ويتضمن برنامج المفاوضات تنظيم زيارة مرتقبة للوفد الليبي إلى احد السجون خارج العاصمة الايطالية.

The post اتفاقية لتبادل المحكومين بين الدولتين الليبية والايطالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية