سلامة يلتقي عددا من الشخصيات على هامش مؤتمر الوساطة بأوسلو

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مع وزير خارجية النرويج، أريكسون سورايدي، تطورات الأوضاع في ليبيا، ومساعي وقف إطلاق النار.

وقالت البعثة إن سلامة وأريكسون التقيا على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات، المنعقد بأوسلو، والذي يشارك فيه رفقة نائبته للشؤون الأمنية، ستيفاني ويليامز.

وأضافت البعثة أن سلامة التقى على هامش المؤتمر كلا من وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أنور قرقاش، ومفوض السلم في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، ورئيس برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي.

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