مقتل قيادي بارز بالجيش الوطني في معارك العاصمة طرابلس – صورة

قالت مصادر عسكرية أن آمر الكتيبة 155 التابعة للجيش الوطني الليبي العقيد فتحي العماري الفرجاني، قتل في المعارك التي تخوضها القوات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وقالت صفحة “كتيبة 155 مشاة” على موقع الفيسبوك “ننعى بمزيد من العزة والفخر والرضا بقضاء الله وقدره استشهاد آمر الكتيبة 155 مشاة سيادة العقيد فتحي العماري الفرجاني في معارك العزة والشرف لتحرير طرابلس .. نسأل الله أن يتقبله من الشهداء وأن يعوض الوطن فيه خيرا وان يلهمنا وأهله جميل الصبر والسلوان”.

ويعد العماري من أبرز القيادات العسكرية التي لقيت حتفها في القتال منذ انطلاق العمليات العسكرية في 4 أبريل بمحيط العاصمة الليبية طرابلس.

وتصدت قوات الجيش الوطني، يوم أمس الاربعاء، لأعنف هجوم منذ اندلاع الاشتباكات على محور مطار طرابلس العالمي ومحيطه وطريق المطار.

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