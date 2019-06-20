دغيم: مبادرة حفتر تتماشى مع رؤية “النواب”

علق عضو مجلس النواب زياد دغيم على الرؤية التي طرحها القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر حول المرحلة المقبلة بعد انتهاء العمليات العسكرية في طرابلس قائلاً إنها تحمل أفكاراً متطابقة مع توجهات داخل مجلس النواب .

وأوضح دغيم في تصريح خاصة لــ218 أن مجلس النواب المنتخب في 2014 ليس مؤسسة ناتجة عن اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 والذي شدد المشير حفتر بضرورة حل الأجسام المنبثقة عنه .

وكان المشير قد طرح خطته للمرحلة المقبلة التي تلي انتهاء الحرب الدائرة على تخوم طرابلس والتي تضمنت فكرة الذهاب لمرحلة انتقالية شرط وضوحها وانضباطيتها من حيث المدد والصلاحيات الممنوحة، والتي تنجَزُ خلالها عدة مهام أساسية لتمهيد الأرضية أمام الوضع الدائم حسب قوله، والتي تشتمل حل كافة التشكيلات المسلحة ونزع سلاحها، ومنح الضمانات لكل من يتعاون فى هذا المجال، وحل كافة الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي قال إن مدته انتهت وإنه فشل فى إيجاد أي مخرج للأزمة بل أضاف إلى الأزمة أزمات جديدة كما اشتملت مبادرته تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تقتصر مهمتها على التجهيز للمرحلة الدائمة التي يتصورها وتتصورها قيادة الجيش معه.

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