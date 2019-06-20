ديوان المحاسبة وخارجية المؤقتة يستعرضان عددا من القضايا المهمة

بحث رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبد ربه، أمس، مع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، سير العمل بالوزارة، والصعوبات التي تعترضها، وسبل حلها، خاصة مع السفارات والبعثات الدبلوماسية في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في رئاسة ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء، حيث تطرق أيضا إلى العديد من القضايا المهمة، منها الأموال الليبية المهربة والمجمدة في الخارج، وتحويل الأموال بين حسابات السفارات لدعم نشاطات غير مشروعة من قبل حكومة الوفاق.

وحسب الموقع الرسمي للديوان، فقد حضر الاجتماع مدير مكتب وزير الخارجية، ورئيس هيئة المستشارين، ومدير مكتب الإعلام والتعاون الدولي بديوان المحاسبة.

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