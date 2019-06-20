الجيش يكشف عن دفعة جديدة من الفارين من بنغازي والمشاركين في معارك طرابلس – فيديو

كشف مقطع فيديو متداول على صفحات وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي لمؤيدي حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس عن هوية عدد من العناصر الإرهابية الفارّة من مدينة بنغازي.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: الجزء السابع من إصدار “كشف اللِثام عن حقيقة حشد اللِئام” ويتضمن مقطع فيديو متداولا بحسابات مناصرين لحكومة الصخيرات يكشف هوية عدد من العناصر الإرهابية الفارّة من مدينة بنغازي والمتهمة بجرائم اغتيال ومشاركة في جريمة قاعدة براك الشاطئ.