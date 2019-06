المتوسط:

ترأس وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، الدكتور ميلاد الطاهر، صباح اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع التعافي و الاستقرار و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في ليبيا.

حضر الاجتماع كامل الأعضاء ممثل المجلس الرئاسي و ممثل وزارة التخطيط ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وسفير الجمهورية الإيطالية و الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي و الممثل الخاص لليونيسيف.

