مدير أمن مسلاتة يناقش الوضع الأمني داخل المنطقة

عقد مدير أمن مسلاتة عقيد هشام الدويني اجتماع برؤساء الأقسام والوحدات بالمديرية، حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مديرية أمن مسلاته مناقشة العديد من المسائل الأمنية بما فيه المجاهرة بالأمن داخل نطاق المدينة، والعراقيل والصعوبات التي تواجه أعضاء ومنتسبي المديرية.

كما شدد مدير الأمن بضرورة حسن معاملة المواطنين والمحافظة على الأمن والاستقرار داخل المنطقة، والالتزام بالضبط والربط والقيافة العسكرية لأعضاء هيئة الشرطة.

