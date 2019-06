«جمعة» يستعرض مع «معيتيق» أوضاع الطلبة النازحين من مناطق الاشتباكات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”، ظهر اليوم الخميس وكيل وزارة التعليم ” عادل جمعة”، الذي استعرض أوضاع الطلبة النازحين من مناطق الاشتباكات، وسير العملية التعليمية والتأكيد على إجراء الامتحانات النهائية وفق البرنامج الزمني المحدد لها لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.

وأكد معيتيق للوكيل متابعته لصرف علاوة المعلمين خلال لقائه وزير المالية التي ستصرف على مستحقيها نهاية العام الدراسي الحالي.

