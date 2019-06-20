“الكهرباء” تتابع عودة خدماتها إلى غات

ناقش المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي مع أعضاء من المجلس البلدي غات ولجنة دعم المنطقة توفير الاحتيادات اللازمة لإجراء صيانة الكهرباء بالمدينة.

وأكد ساسي على تواصل كافة الإدارات الفنية مع نظيراتها المعنية في غات منذ اللحظات الأولى التي شهدت فيها المنطقة سيولا جارفة مشيرا إلى قيامها بأعمال الصيانة اللازمة وتوفير الاحتياجات العاجلة للمنطقة وإعادة التيار الكهربائي إليها بشكل جيد.

وكانت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء قد أشارت في بيان سابق لها إلى متابعتها لمسألة انقطاع الكهرباء عن هذه المناطق بشكل مستمر من خلال مكاتب التشغيل والصيانة في ظل عمل وشحن جميع محطات الجهد 11/66 كيلو فولت.

وقد كان شحن خط 11 كيلو فولت الذي تتغذى منه هذه المحطات غير ممكن بسبب ارتفاع مناسيب المياه التي غمرت المنازل وللحفاظ على أراوح الناس وممتلكاتهم ماجعل فرق الصيانة تنتظر انخفاض المناسيب ليتم إرجاع الكهرباء ومعالجة أي أعطال.

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