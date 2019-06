الخارجية الروسية: مصر وروسيا ستناقشان الأوضاع في ليبيا يوم 24 يونيو المقبل

المتوسط:

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ومصر ستناقشان الأوضاع في ليبيا خلال الاجتماع بصيغة 2+2.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها ، إنه “من المخطط مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية مع التركيز على الأزمة الليبية “.

وسيجري الاجتماع في 24 يونيو في موسكو. وسيشارك فيه من روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومن مصر وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي.

