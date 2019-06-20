إحباط تسلل مهاجرين مصريين إلى ليبيا

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر إن منفذ السلوم أنهى إجراءات سفر أكثر من1200شخص وأحبطوا محاولة تسلل 385 شخصا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

وذكر نصر في تصريحات له أن المنفذ أنهى إجراءات 1217 شخصا منهم 306 مصريين و911 ليبيا كما أنهى إجراء مغادرة 171 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام باتجاه ليبيا كما أفاد بوصول 133 شاحنة بضائع إلى الجانب المصري .

وأكد مدير أمن مطروح قيام الأجهزة الأمنية في المنفذ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين كما تم عرضهم على النيابة التي باشرت التحقيق.

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