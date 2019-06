رميح: عقد ملتقى وطني في ترهونة لمناقشة خارطة طريق “حفتر”

المتوسط:

كشف المستشار السابق للجيش رمزي رميح، عن عقد ملتقى وطني في ترهونة بديلا عن مؤتمر الجامع في غدامس لبحث خارطة الطريق التي طرحها قائد الجيش خليفة حفتر.

وأكد رميح، أن “المرحلة الانتقالية التي تضمنتها خارطة طريق المشير خليفة حفتر لا تضمن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أو الكيانات التي نتجت عن اتفاق الصخيرات”.

وأوضح رميح، أن ” الجيش فور تحرير طرابلس سيجري مصالحة وطنية مع الجميع لكن لن تشمل من تلوثت يده بالدماء أو خان الوطن”.

