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رميح: عقد ملتقى وطني في ترهونة لمناقشة خارطة طريق “حفتر”

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

كشف المستشار السابق للجيش رمزي رميح،  عن عقد ملتقى وطني في ترهونة بديلا عن مؤتمر الجامع في غدامس لبحث خارطة الطريق التي طرحها قائد الجيش خليفة حفتر.

وأكد رميح، أن  “المرحلة  الانتقالية التي تضمنتها خارطة طريق المشير خليفة حفتر لا تضمن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أو الكيانات التي نتجت عن اتفاق الصخيرات”.

وأوضح رميح، أن ” الجيش فور تحرير طرابلس سيجري مصالحة وطنية مع الجميع لكن لن تشمل من تلوثت يده بالدماء أو خان الوطن”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • .لا صوت يعلوا على صوت التحرير وبعد تصفية المليشيات الارهابية وتحرير العاصمة واعادة المؤسسات المخطتفة وقتها يجلس الليبيين الشرفاءليقرروا الخطوات القادمة اما الخونة والعملاء فسوف نجمعهم فى السجون سواء من جماعة الاخوان او المأجورين بالمال الكزاويين اما الكلاب الضالة ﻻقى تركيا فسنحضرها من تركيا بحفنة دوﻻرات لاردوجان تضاف لثروته الشخصية وليوسع قصره من الف غرفة الى الفين ويشترى قصر طائر اخر لاولاده

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