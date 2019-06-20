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الجزائر ترسل إغاثة لمنكوبي غات

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الجزائر إرسالها مساعدات إنسانية إلى المتضررين من السيول في مدينة غات جنوب ليبيا في إطار تضامن الجمهورية الجزائرية مع ليبيا.

وبحسب تصريحات والي محافظة اليزي عيسى بولحيي فقد وصلت المساعدات إلى مطار تجنيت جنوب الجزائر، والذي تبعد عن غات 250 كيلو مترا على متن أربع طائرت شحن من أصل ست بدعم من وزارة الداخلية.

وتحوي الحمولة 77 طنا من المواد الغذائية المختلفة و18 طنا من المياه المعدنية والأدوية إضافة الى 2000 فرشة وبطانية ومولدين للكهرباء و16 مضخة هيدروليكية وخيا.

هذا وبحسب والي اليزي فإنه من المتوقع أن تصل الطائرتان المتبقيتان غدا الجمعة لتخفيف معاناة سكان مدينة غات المنكوبة، وجاءت هذه الخطوة تعبيرا عن قيم التضامن والمساعدة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • في شكون بيفتشها!؟
    ولا غير خش يا مبارك بحمارك
    الجزائر موقفها مريب من الجيش الليبي و تلعب في لعب قذر مع مليشيات مصيع طرابلس و مصراته
    المفروض الحمولة كلها يستقبلها الجيش أولاً ثم يتم أدخالها
    لأن الطعن لا يأتي إلا من الظهر ممن تحسبهم أخوانك

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