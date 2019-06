المتوسط:

أكد الناطق الرسمي باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، أن ” سلاح الجو شن اليوم الخميس 10 طلعات قتالية “.

وأكمل قنونو، أن ” الضربات استهدفت مواقع استراتيجية في محيط المطار و جنوب طرابلس و محيط غريان و تمركزات داخلها”.

