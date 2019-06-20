حصيلة لقتلى الجيش الوطني في معارك طرابلس ليوم “الاربعاء” – اسماء

نشرت مصادر عسكرية حصيلة لقتلى القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني في معارك محور المطار جنوب غرب طرابلس الاربعاء وعددهم 16 :

وفيما يلي أسماء قتلى القوات المسلحة يوم الاربعاء في معارك طرابلس:

1- محمد مصطفي التومي انقاجي – الزنتان.

2- مفتاح جبريل لعبيدي – القبة.

3- زايد الزايدي – بنغازي.

4- سالم العيساوي – ترهونة.

5- أمجد محمد رحيل – صرمان.

6- عادل علي مفتاح – صرمان.

7- محمد مسعود المحروق – صرمان.

8- سيف القمودى – صرمان.

9- بدر القط – العجيلات.

10- عاطف المهدي أبودبوس – صرمان.

11- يونس حمد القطعاني – اجدابيا.

12- عادل الصابر مجيد الشاعري – طبرق.

13- خالد صالح الفقشه الحاسي – شحات.

14- سيف نجيب الجامعي – صرمان.

15- أحمد اصليل – الصيعان.

16- فاتح مسعود – الرياينة.