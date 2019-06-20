حصيلة لقتلى الجيش الوطني في معارك طرابلس ليوم “الاربعاء” – اسماء

نشرت مصادر عسكرية حصيلة لقتلى القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني في معارك محور المطار جنوب غرب طرابلس الاربعاء وعددهم 16 :
وفيما يلي أسماء قتلى القوات المسلحة يوم الاربعاء في معارك طرابلس:
1- محمد مصطفي التومي انقاجي – الزنتان.
2- مفتاح جبريل لعبيدي – القبة.
3- زايد الزايدي – بنغازي.
4- سالم العيساوي – ترهونة.
5- أمجد محمد رحيل – صرمان.
6- عادل علي مفتاح – صرمان.
7- محمد مسعود المحروق – صرمان.
8- سيف القمودى – صرمان.
9- بدر القط – العجيلات.
10- عاطف المهدي أبودبوس – صرمان.
11- يونس حمد القطعاني – اجدابيا.
12- عادل الصابر مجيد الشاعري – طبرق.
13- خالد صالح الفقشه الحاسي – شحات.
14- سيف نجيب الجامعي – صرمان.
15- أحمد اصليل – الصيعان.
16- فاتح مسعود – الرياينة.
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