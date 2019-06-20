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حصيلة لقتلى الجيش الوطني في معارك طرابلس ليوم “الاربعاء” – اسماء

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشرت مصادر عسكرية حصيلة لقتلى القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني في معارك محور المطار جنوب غرب طرابلس الاربعاء وعددهم 16 :

وفيما يلي أسماء قتلى القوات المسلحة يوم الاربعاء في معارك طرابلس:
1- محمد مصطفي التومي انقاجي – الزنتان.
2- مفتاح جبريل لعبيدي – القبة.
3- زايد الزايدي – بنغازي.
4- سالم العيساوي – ترهونة.
5- أمجد محمد رحيل – صرمان.
6- عادل علي مفتاح – صرمان.
7- محمد مسعود المحروق – صرمان.
8- سيف القمودى – صرمان.
9- بدر القط – العجيلات.
10- عاطف المهدي أبودبوس – صرمان.
11- يونس حمد القطعاني – اجدابيا.
12- عادل الصابر مجيد الشاعري – طبرق.
13- خالد صالح الفقشه الحاسي – شحات.
14- سيف نجيب الجامعي – صرمان.
15- أحمد اصليل – الصيعان.
16- فاتح مسعود – الرياينة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

    • كيف ومن اين هذه الفتوى؟ أليس القاتل والمقتول كلاهما في النار؟ إلا من كان يدافع عن نفسه وعن أهله وعن ماله وعن بيته. أليس هذا الحديث صحيح؟

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      • برا يا حمار ، تتكلم في السياسة غلط عادي ، تنقللنا في أخبار غلط زي خبر المليشيات سيطروا عالمطار عادي ، لكن تتكلم في الدين وتتفلسف هادي شد فرنوا سيك وولي التالي خيرلك ما تلعبش، القتال دفاع عن النفس والبيت والأهل بس؟ وين القتال في سبيل الله ، ووين قتال أهل البغي والمجرمين وقتال الخوارج وقطاع الطرق ومن ينازع الأمر أهله زي المليشيات توا ، وين هذا ؟ شكلك جاهل ،

  • اللهم اغفر لهم وارحمهم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، الحمد لله ، ما قتلوا إلا :
    1- في سبيل الله تعالى كما نحسبهم وكما صرحوا بذلك وقالوا نحن لا نقاتل إلا في سبيل الله
    2- تحت شرعية سليمة لا غبار عليها ، اختارها الليبيون ..
    3- في سبيل طمس معالم الخروج والخوارج والجماعات المتطرفة والغير شرعية والإرهابية والتي لا يجوز لها اقتناء السلاح فضلا عن استعماله ، فيصدق فيهم فيما نحسب عند الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم (طوبى لمن قتلهم أو قتلوه) فطوبى لهم حسن الخاتمة بإذن الله
    4- في سبيل دفع ورفع البغي والظلم عن شعبهم المسلم الليبي ، والله سبحانه وتعالى يعلم أن الجماعات الإرهابية والمليشيات والحكومات النافقة ليست شرعية وخارجة على ولي الأمر الأول وهو البرلمان وعليهم بإذن الله من سخطه وأليم عقابه ما هو به عليم سبحانه ، وعلى أفراد قواتنا المسلحة بإذن الله من الرحمة والعفو والمغفرة ما الله به عليم فيما نحسبه من ظاهر أمرهم ولا نزكي على الله أحدا.
    5- قتلوا وهم في حالة دفاع ولم يتولوا يوم الزحف فهذا أيضا من أسباب حسن الخاتمة.
    6- قتلوا لتأدية واجبهم الذي كلفوا به ، والله يحب الرجل أن يعمل العمل فيحسنه.
    7- قتلوا فحفظوا بموتهم ما قتلوا من أجله وأحيوا بموتهم لواءا معززا في ثغر من ثغور الوطن الليبي المسلم، ودحر العدو الظالم الباغي والذي يتمتع بكوكبة متنوعة من الظلم والبغي والخروج وسفك الدماء وسرقة الأموال وغير ذلك من البلاء ، يالا سوء حظهم ..
    نسأل الله أن يتقبل موتانا برحمته وأن يعلي درجتهم في الشهداء إ
    ونسأل الله جميعا حسن الخاتمة.
    إنه خير مسئوول

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  • أشارت وكالة الأنباء الليبية أن الهلال الأحمر قام بنقل 40 جثة تابعة للمليشيات إضافة إلى و قوع 15آخرين في الأسر لدى الجيش الليبي.

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