“الوطنية للنفط” تقدم مساعدات للهلال الأحمر وتدعو لوقف إطلاق النار

قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتسليم مساعدات متمثّلة في مواد غذائية من السلع الأساسية إلى الهلال الأحمر الليبي في طرابلس.

و أكد مدير الرعاية الصحية بالهلال الأحمر الليبي بطرابلس الدكتور محمد الشكري ، أنه سيتم توزيع المساعدات فورا على مراكز الإيواء والعائلات النازحة.

وأشادت المؤسسة الوطنية للنفط بجهود الفرق المتطوعة بالهلال الأحمر الليبي للتخفيف من معاناة الآلاف من المدنيين المتضررين من الصراع القائم.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية.

