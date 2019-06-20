أمريكا: المرشح لمنصب السفير في ليبيا أمام الكونغرس

قدم السفير ريتشارد نورلاند المرشح الجديد لشغل منصب سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا رؤيته أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي حول الجهود الدبلوماسية في ليبيا، بعد شهرين من اختياره من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد السفير المقترح نيته دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار حول طرابلس حال استلامه مهامه؛ لتحقيق “آمال الليبيين” بالاستقرار والازدهار حسب وصفه.

وثمن نورلاند جهود الجيش الوطني في محاربة داعش والقاعدة، إلى جانب دور البنيان المرصوص في حرب داعش في سرت، مشيراً إلى سعيه في حال اختياره أن يدعم سياسة الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب.

وأشار حديث الدبلوماسي الأميركي بوضوح إلى الحديث مع الأطراف الفاعلة حسب وصفه، إلى جانب الشق الاقتصادي والأمني الضروري لإنجاز أي اتفاق سياسي.

ولم يغب ملف النفط الليبي فقد كان حاضراً، حيث أكد نورلاند على ضرورة دعم زيادة إنتاج ليبيا من النفط الخام، كما دعا إلى دعم القطاع الخاص الأميركي للاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا حسب تصريحاته.

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