انعقاد اجتماع مجموعة العمل «الإيطالية – الفرنسية» حول ليبيا

أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، بانعقاد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل «الإيطالية – الفرنسية» حول ليبيا، أمس الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية في روما، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع يعتبر جزءًا من «التعاون الوثيق»، بين روما وباريس؛ للبحث عن حلول مستدامة للأزمة الليبية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعربت في وقت سابق عن دعمها لمبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج لعقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية.

وقد قالت الخارجية في روما، عبر تغريدة: «أكد الوزير إينزو موافيرو، أن إيطاليا تدعم بقناعة التحرك التصالحي في ليبيا للمبعوث الأممي غسان سلامة لصالح مبادرة المؤتمر الوطني التي أعلنها الرئيس السراج، من أجل استئناف المفاوضات لتحقيق الاستقرار في البلاد».

يذكر أن العلاقات الفرنسية الإيطالية شهدت توترًا غير مسبوق الفترة الماضية على خلفية تضارب مواقف الدولتين حول الأزمة الليبية وتنافس شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية على مشروعات النفط والغاز في ليبيا.

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