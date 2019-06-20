إحياء الذكرى الرابعة بعد المائة لمعركة الشقيقة‎

اقام اتحاد طلاب جامعة الزيتونة بترهونة احتفالية بمناسبة الذكري ال104 لمعركة الشقيقة التي دارت رحاها في مدينة ترهونة ضد الاحتلال الايطالي . الاحتفالية التي احتضنها مدرج كلية القانون حضرها رئيس جامعة الزيتونة وعدد من اعضاء هيئة التدريس بكلية القانون وعدد من اعيان وحكماء ترهونة ولفيف من الطلاب . القيت خلال الحفل عدد من الكلمات اشادت بدور المجاهدين في ذلك الوقت ضد الاحتلال الايطالي في واحدة من اكبر المعارك التي خسر فيها الاحتلال 4000 جندي.
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