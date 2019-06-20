إحياء الذكرى الرابعة بعد المائة لمعركة الشقيقة‎

اقام اتحاد طلاب جامعة الزيتونة بترهونة احتفالية بمناسبة الذكري ال104 لمعركة الشقيقة التي دارت رحاها في مدينة ترهونة ضد الاحتلال الايطالي . الاحتفالية التي احتضنها مدرج كلية القانون حضرها رئيس جامعة الزيتونة وعدد من اعضاء هيئة التدريس بكلية القانون وعدد من اعيان وحكماء ترهونة ولفيف من الطلاب . القيت خلال الحفل عدد من الكلمات اشادت بدور المجاهدين في ذلك الوقت ضد الاحتلال الايطالي في واحدة من اكبر المعارك التي خسر فيها الاحتلال 4000 جندي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

