أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن “الرياض تقف على مسافة متساوية مع كافة أطراف ليبيا”.

وشدد الجبير، في تصريحات له ، على دعم السعودية لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.

وقال الجبير ، إن ” السعودية لا تريد لأي جماعات متطرفة مسلحة أن تستولي على السلطة في ليبيا”.

