المحجوب: الجيش يرحب بكل العسكريين للانضمام إليه وتصحيح أوضاعهم

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، إنه يتوقع انشقاق وحدات عسكرية أخرى لم تقاتل مع حكومة الوفاق في المعارك الدائرة بطرابلس، وانضمامها للجيش الليبي.

وأوضح المحجوب في تصريحات صحفية، أن الوحدات العسكرية مستمرة في الانشقاق عن حكومة الوفاق، مضيفا أنها وحدات لم تشارك في القتال، باعتبارهم عسكريين نظاميين، في إشارة إلى الكتيبة 185 بمنطقة النواحي الأربعة، جنوبي طرابلس، التي أعلنت مؤخرا انشقاقها وانضمامها للقيادة العامة للقوات المسلحة.

هذا وأكد المحجوب أن الجيش يرحب بكل العسكريين المنشقين، للانضمام للقوات المسلحة وتصحيح أوضاعهم.

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