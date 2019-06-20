مخيم تدريبي لنادي ترهونة للمناظرات

اختتم نادي ترهونة للمناظرات اليوم الخميس المخيم التدريبي الذي اقامه النادي بالمركز الثقافي بترهونة بحضور عدد من اعضاء النادي والمناظرين المخيم. وحسب ما صرح به وليد الضبيع رئيس مجلس ادارة النادي ان الادارة تهدف لاقامة مخيمات تدريبية بشكل دوري لتدريب الشباب على اتقان فن التناظر و صقل مواهب فن الحوار و الرفع من الثقافة العامة للمتناظرين .
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