أردوغان يقر بتزويد المليشيات في طرابلس بالمعدات العسكرية 

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق، بهدف خلق توازن في الحرب ضد قوات الجيش، حسب قوله.

كما كشف الرئيس التركي في لقاء تلفزيوني، أن المسؤولين في حكومة الوفاق كانوا ينسقون المساعدات الأمنية مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ووكالات الاستخبارات ذات الصلة الجانبين.

وأضاف أن قوات الجيش الليبي كانت قوية جدا من حيث المعدات والطائرات من دون طيار، أما الآن فهناك توازن بعد أحدث الأعمال القتالية التي دعمناها، وسنقوم بتحديث الاتفاقية الأمنية التي أبرمناها مع ليبيا، حسب قوله.

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