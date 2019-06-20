مصادر للعنوان: سفر عسكريين من مصراتة لتلقي تدريبات على الطائرات المسيرة في تركيا

مصراتة-العنوان

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة العنوان من داخل مدينة مصراتة، اليوم الخميس، بسفر ثمانية من أصل عشرين طيارًا تابعين لقاعدة مصراتة الجوية إلى تركيا لتلقي، تدريبات لمدة 15 يومًا، على تشغيل الطائرات المسيرة، وذلك بعد رفض 12 آخرين لتلقي الدورة.

وتقوم تركيا، بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها الطائرات المسيرة، وكذلك الضباط، لدعم المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، والإشراف على تدريبهم.

ومن بين المسافرين، الذين تتحفظ العنوان على نشر اسمائهم، اثنان برتبة عميد و3 برتبة عقيد وواحد برتبة نقيب وواحد برتبة رئيس عرفاء وحدة وواحد برتبة نائب عريف.

ومنذ بداية عملية تحرير العاصمة طرابلس، أسقطت دفاعات القوات المسلحة عددا من الطائرات المسيرة، بعضها مزوّد بإمكانية القصف، وأخرى مخصصة لأغراض الاستطلاع والتصوير.

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