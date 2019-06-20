الثني يدعو لسرعة البت في مقترح مصانع إعادة تدوير القمامة

اجتمع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الخميس مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ومدير شركة الخدمات البيضاء فرج عبد الرحيم.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة بحث سير عمل شركة الخدمات العامة بمدينة البيضاء.

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي حضره مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء عبد الرازق الجريبي المختنقات والعراقيل التي تواجه سير عمل الشركة وكيفية وضع الحلول لضمان سير عملها على الوجه الأمثل وتطرق الثني خلال الاجتماع إلى مشكلة تكدس العمالة غير المستفاد منها وكيفية وضع الحل الجذري لها.

وأصدر الثني التعليمات بتوفير الدعم للشركة بمواد التشغيل وفقا للمتطلبات التي تقدمت بها الشركة.

كما ناقش الاجتماع مقترحا بشأن إنشاء جهاز للشرطة البيئية للحفاظ على البيئة العامة بالتعاون مع الحرس البلدي وأصدر الثني التعليمات بضرورة سرعة البت في مقترح مصانع إعادة تدوير القمامة وضرورة إنهائها بشكل سريع، لافتا إلى ضرورة وضع بلدية البيضاء ضمن المدن المستهدفة في المرحلة الأولية.

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