الثني يتابع أوضاع الشبكة العامة للكهرباء واحتياجاتها

استعرض رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، اليوم، مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، فخري المسماري، أوضاع الشبكة العامة للكهرباء.

وذلك خلال اجتماع عقد في مقر مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، تابع فيه رئيس الحكومة سير العمل ببعض المشروعات المهمة والاستراتيجية، ونسب إنجازها، بالإضافة إلى آليات توفير احتياجات إدارات قطاع الكهرباء، من مواد توزيع وتشغيل وغيرها.

كما ناقش الاجتماع استعدادات الهيئة العامة للكهرباء لفصل الصيف، وأعمال تطوير الشبكة، وكيفية المحافظة على استقرارها.

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