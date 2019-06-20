المؤقتة تبحث أولويات خطة النهوض بقطاع الزراعة

اجتمع اليوم الخميس رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع وكيل عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية محمد عبدالعالي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة بحث أولويات تنفيذ خطة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية للنهوض بالقطاع.

وأكد الثني على ضرورة توفير كافة الإمكانيات لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لتتمكن من أداء مهامها بالشكل المطلوب لما للقطاع من أهمية بالغة وأصدر التعليمات بإحالة احتياجات القطاع بالتفصيل وبمبدأ الجاهزية للبدء بصرفها.

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