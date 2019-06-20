تعليم الوفاق: لا مجال لإجراء الامتحانات النصفية لطلاب النقل

أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة اليوم الخميس، أنه لا مجال لإجراء الامتحانات النصفية لطلبة سنوات النقل وامتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبات التعليم ببلديات طرابلس

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن جمعة دعا مراقبي التعليم ببلديات طرابلس إلى ضرورة التقيد والالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقده معهم يوم الأثنين الماضي بشأن التنظيمات الخاصة بالامتحانات النصفية والنهائية لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة، مؤكداً بأنه لا مجال لإجراء الامتحانات النصفية لطلبة سنوات النقل وامتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبات التعليم ببلديات طرابلس، كما أكد على إلزامية أسئلة الأزمة لكافة طلبة سنوات النقل بجميع المؤسسات التعليمية التابعة لهذه المراقبات.

وأضاف وكيل الوزارة أنه فيما يتعلق بامتحانات طلبة الشهادات العامة والترتيبات الخاصة بها فأنها ستكون محور اجتماع وزارة التعليم العادي الثاني للعام 2019م مع مراقبي التعليم بالبلديات والذي من المزمع أن يلتئم خلال الأسبوع القادم مشيرا إلى أن الوزارة ستأخذ في عين الاعتبار كل الظروف التي تعيشها البلاد.

الجدير بالذكر أن مراقبات التعليم ببلديات طرابلس تضم بلديات (طرابلس المركز، جنزور، حي الاندلس، عين زارة، تاجوراء، سوق الجمعة).

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