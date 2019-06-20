سلامة يبحث مع مفوض الاتحاد الأفريقي إمكانية التوصل لحلول دائمة للأزمة الليبية

التقى مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، بالعاصمة النرويجية أوسلو مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن لقاء سلامة ووليامز وشرقي في أوسلو «بحث الأوضاع في ليبيا، وإمكانية التوصل لحلول دائمة للأزمة الليبية».

وأوضح شرقي من جهته عبر حسابه على «تويتر» أن اللقاء خصص لإجراء «تقييم مشترك للوضع المروع في ليبيا، والذي يتطلب بذل جهود منسقة أكثر من أي وقت مضى لمساعدة الشعب الليبي على تصميم حل دائم مملوك لليبيين للأزمة».

وأشارت البعثة إلى أن سلامة ونائبته وليامز يجريان في أوسلو سلسلة لقاءات مع مجموعة من الشخصيات المشاركة، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وحشد المساعي الدولية لوقف إطلاق النار في طرابلس.

وفي هذا الإطار أجرى سلامة ووليامز على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات المنعقد في أوسلو، لقاءات مع وزيرة خارجية النرويج أريكسون سوريد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، ورئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي.

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