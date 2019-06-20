منظمة حقوقية تبحث مع مسؤول أممي أوضاع النازحين بطرابلس

التقي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة ، مع رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية جمال المبروك ومساعد المبعوث الأممي إلى ليبيا مكرم ملاعب.

وبين حمزة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في طرابلس، وجهود البعثة الأممية لدي ليبيا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وتناول اللقاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين بمدينة طرابلس والأوضاع الإنسانية والمعيشية للنازحين والمهجرين من مناطق النزاع والتوتر بجنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة، وسبل العمل على تحسين أوضاعهم الإنسانية والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية والمعيشية التي يمر بها النازحين والمهجرين بمراكز الإيواء المؤقت لهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

