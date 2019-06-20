الثني يبحث أوضاع شبكة الكهرباء

التقى اليوم الخميس رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة بحث أوضاع الشبكة العامة للكهرباء

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن عبد السلام امريض، سير عمل بعض المشروعات الهامة والاستراتيجية ونسب الإنجاز فيها كما ناقش آليات توفير احتياجات إدارات قطاع الكهرباء من مواد توزيع وتشغيل وغيرها.

واستعرض الاجتماع استعدادات الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لفصل الصيف وأعمال تطوير الشبكة وكيفية المحافظة على استقرار الشبكة العامة.

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